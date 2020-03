Koronawirus w Polsce. Rodzina z Sosnowca złamała kwarantannę. Sprawa w prokuraturze

Koronawirus w Polsce. Sosnowiec. Złamano kwarantannę

Koronawirus w Polsce. Sosnowiec. Rodzinie grożą poważne konsekwencje

Przypomnijmy, za zlekceważenie nakazu kwarantanny członkowie rodziny mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 500 złotych. Policja informuje też, że sprawa zostanie zgłoszona do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który może nałożyć na winnych grzywnę w wysokości do 5000 złotych.

Sprawa został także zgłoszona do prokuratury. Ta zbada teraz, czy czy nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 161 kodeksu karnego, mówiącego o narażeniu innej osoby na zarażenie. Za to grozi kara do roku pozbawienia wolności, jednak informowaliśmy ostatnio o możliwym zaostrzeniu kary więzienia nawet do 8 lat.