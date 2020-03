Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski: rozdysponowaliśmy 6,5 tys. Arechinu

- W czwartek rozdysponowaliśmy 6,5 tysiąca opakowań Arechinu do szpitali zakaźnych i do szpitali jednoimiennych po to, by personel wykorzystywał ten potencjał, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Jest on dopuszczony, można go stosować tam gdzie jest potrzeba - kontynuował Łukasz Szumowski. Zapas produktu został już zabezpieczony na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych.