Koronawirus w Polsce. Rekord dodatnich przypadków i reakcja GIS: nie należy się ekscytować

- Zachowujemy spokój. Będę się niepokoił, kiedy będzie ograniczona dostępność do opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że taka sytuacja nigdy nie zaistnieje – mówił prof. Jarosław Pinkas w programie WP Newsroom. Pod respiratorami leży 90 pacjentów, ale GIS twierdzi, że wszystko jest pod kontrolą. - My to prognozowaliśmy. Prawdopodobnie do 7-10 października, będziemy mieli wzrost zachorowań powyżej tysiąca, może więcej – komentował.