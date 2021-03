Koronawirus w Polsce. Przybity lekarz nie ukrywał emocji w programie WP

Liczba zachorowań jest dramatycznie wysoka – powiedział w programie "Newsroom" WP dr Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc. Specjalista zwrócił uwagę także na fakt, że w środę odnotowaliśmy zgony z powodu COVID-19. - Jestem po całonocnej walce o chorego, pięćdziesięcioparolatka – dodał, nie kryjąc emocji. - Nie da się do tego przyzwyczaić. Każdy zgon jest po prostu emocjonalnie trudny. (…). Nie było szans po prostu dla tego człowieka – wyznał. – Jest to o tyle trudne, że wiemy – patrząc na liczby - że będzie ich więcej. Będzie więcej też młodych chorych, o których trzeba będzie walczyć – dodał. Lekarz zaznaczył również, że jest wdzięczny swojemu zespołowi, z którym wspólnie stoczył walkę o życie wspomnianego pacjenta. – Wspólne siły, walka, kładzenie serca, to jest wielki heroizm. Nigdy tego nie zapomnę. Widać w ich oczach chęć pomagania, ratowania życia ludziom – stwierdził.

