Koronawirus w Polsce. Protest przed szpitalem w Łomży

Zapadła decyzja o przekształceniu łomżyńskiego szpitala w szpital zakaźny do walki z koronawirusem. Zmiana wchodzi w życie w poniedziałek. Nie wszystkim się to podoba.

Z dwóch powodów. Mieszkańcy zostają pozbawieni szybkiego dostępu do podstawowej opieki medycznej. Będą musieli dojeżdżać do szpitali oddalonych od Łomży o kilkadziesiąt kilometrów. Po drugie - zarówno oni, jak i pracownicy szpitala są przekonani, że nie jest on przygotowany do pełnienia funkcji placówki do walki z pandemią koronawirusa.