Była posłanka PiS o przekształceniu szpitala. "Jesteśmy nieprzygotowani"

– Szpital jest nieprzygotowany. Nie ma sprzętu ochrony indywidualnej, nie ma respiratorów, nie ma aparatów do mierzenia ciśnienia w takiej ilości, jaka powinna być – mówi na nagraniu opublikowanym w sieci Bernadeta Krynicka. Kierowniczka Działu Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży to była posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Kobieta alarmuje, że przekształcenie łomżyńskiego szpitala w placówkę do walki z koronawirusem to fatalny pomysł. Ocenia, że o sprawie przesądzili "białostoccy decydenci", co może oznaczać wojewodę podlaskiego, bo to administracja rządowa kieruje akcją. - Uważam, że chcieli pozbyć się problemu - ocenia Krynicka.