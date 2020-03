Kolejny fake news Iwony Hartwich o prezydencie Andrzeju Dudzie

Teraz doszło do podobnej sytuacji. "Kampania prowadzona na Koronawirusie" - zaczęła swój internetowy wpis Iwona Hartwich. "W Garwolinie prezydent Andrzej Duda rzekomo spotkał się z ratownikami medycznymi. Okazuje się, że za ratownika przebrał się dyrektor szpitala, radny PiS - Krzysztof Żochowski. Żenująca maskarada" - napisała posłanka. Historię opisały niektóre media, a rozpowszechniał m.in. mecenas Roman Giertych.

Do sprawy odniósł się na Twitterze Radosław Fogiel (PiS). Jak wyjaśnił, Żochowski jest lekarzem i "poza dyrektorowaniem regularnie wsiada w karetkę i jeździ do chorych". Szczególnie dużo obowiązków mężczyzna i jego koledzy mają mieć teraz, gdy trwa walka z epidemią koronawirusa.

- Od 2008 r. pełnię funkcję dyrektora szpitala powiatowego w Garwolinie, jednocześnie pełniąc funkcję dyrektora medycznego - poinformował w rozmowie z tvp.info Krzysztof Żochowski. Dodał, że od lat jeździ w pogotowiu ratunkowym. Po ciężkim wypadku w 1995 roku przerwał pracę, ale w związku z trudnościami kadrowymi po pewnym czasie znów do niej wrócił.

- Przez wszystkie te lata co miesiąc, za zgodą moich przełożonych, mam po kilka dyżurów – podkreśla. W dniu, gdy szpital odwiedzał prezydent, Żochowski miał wpisany dyżur. - Gdybym się przebrał w garnitur, który mam w szafie, to byłaby przebieranka – odniósł się do wpisu Iwony Hartwich.