Koronawirus w Polsce. Ponad 2200 lekarzy i pielęgniarek wyłączonych z pracy

Minimum 2200 lekarzy i pielęgniarek jest wyłączonych z pracy w zakładach opieki medycznej z powodu koronawirusa. Dane dotyczą zakażeń i kwarantanny, której poddani są pracownicy ochrony zdrowia. Obejmują również te osoby, o których potwierdzono obecność SARS-CoV-2, a nie wymagają hospitalizacji. To 46 lekarzy i 82 pielęgniarki. Nie są uwzględnieni ci, którzy są leczeni w szpitalach - informuje rmf24.pl.

Na kwarantannie przebywa 716 lekarzy i 1355 pielęgniarek. Dane dotyczące medyków zarażonych koronawirusem zmieniają się z godziny na godzinę. Sytuacja jest dynamiczna. To podprowadza do paraliżu systemu ochrony zdrowia. Łącznie w Polsce jest około 140 tysięcy lekarzy i ok. 190 tys. pielęgniarek. Zgodnie z zaleceniami GiS-u personel medyczny jest traktowany priorytetowo, jeśli chodzi o badania.