Koronawirus w Polsce. Wśród zakażonych ponad 100 lekarzy. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej komentuje

- Kiedy w dobie koronawirusa pojawił się komunikat resortu, sprowokował mocne twierdzenia. Braki sprzętowe, brak odpowiednich zabezpieczeń podmiotów leczniczych w obecnej chwili - o tym wszystkim mówili lekarze. Zwracamy na to uwagę nie w interesie władz, a w interesie publicznym. Mamy do tego prawo, jesteśmy na pierwszej linii frontu walki z wirusem - zaznacza.

Koronawirus w Polsce. Prof. Andrzej Matyja apeluje: nie wysyłajcie nas z szablami na czołgi

- W chwili obecnej spłynęły do nas informacje o ponad 100 lekarzach zakażonych koronawirusem, ale to się zmienia z minuty na minutę. Prowadzi to do paraliżu systemu ochrony zdrowia. Wszelkie inne schorzenia także śmiertelne, przecież one nie zniknęły, zbiorą żniwo - ostrzega prof. Matyja.