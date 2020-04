Koronawirus na świecie. WHO rozważa zalecenie noszenia masek nie tylko chorym

By omówić kwestię maseczek ochronnych, urzędnicy WHO zbiorą się na specjalnym panelu.

Koronawirus na świecie. WHO rozstrzygnie kwestię maseczek

Przewodniczącym panelu będzie prof. David Heymann, który przekazał BBC, że wyniki badania mogą doprowadzić do zmiany porad dotyczących masek. - WHO ponownie rozpocznie dyskusję, aby sprawdzić, czy powinna nastąpić zmiana w tej materii - powiedział Heymann.

Koronawirus na świecie. WHO przeanalizuje nowe badania

Jak dodaje prof. David Heymann, to wymusiłoby inne podejście do noszenia masek ochronnych, które w takim przypadku chroniłyby bardziej niż zalecany obecnie dystans.

- Te musiałyby być jednak prawidłowo noszone i zdejmowane. Muszą ściśle przylegać do nosa, nie mogą stać się wilgotne, bo wtedy cząstki koronawirusa mogłyby dostać się do naszego organizmu - podkreśla ekspert WHO.