Koronawirus. Unijny komisarz Thierry Breton: Polska blokuje unijny eksport leków i środków ochrony

W związku z pandemią koronawirusa Komisja Europejska wzywa do solidarności. Zdaniem KE środki medyczne i ochronne powinny być kierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Polska jest jednym z krajów, w którym obowiązują restrykcje dotyczące produktów medycznych. Nasz kraj jako jedyny nie zgadza się jednak na ich poluzowanie. Inne kraje zapowiedziały już zmodyfikowanie przepisów.

Głos w sprawie zabrał unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego - podaje rmf24.pl. Thierry Breton metody, które stosuje Polska, nazywa "nielegalnymi i nieproporcjonalnymi". Napisał list do ministrów zdrowia i przemysłu wszystkich krajów UE. W przypadku braku reakcji grozi wszczęciem procedury ws. naruszenia unijnego prawa. To może skończyć się pozwem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.