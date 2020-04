Koronawirus w Polsce. Nowa lista leków objętych zakazem wywozu z kraju

Opublikowana w środę lista liczy w sumie 858 pozycji. Są to produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. W obwieszczeniu Ministra Zdrowia mówi się oficjalnie, że są one "zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" czyli, krótko mówiąc, resort boi się, że wkrótce może ich zabraknąć.

Co nie zaskakuje, na liście znajdują się leki, które są niezbędne w walce z epidemią koronawirusa w Polsce. Są to np. lek wspomagający terapię w przypadku zarażenia wirusem COVID-19 - Plaquenil, ale też takie środki ochrony osobistej takie jak: fartuchy, maski ochronne i do podawania tlenu, czepki medyczne, rękawice chirurgiczne i zabiegowe, medyczne ochraniacze na obuwie czy termometry elektroniczne. Są to materiały medyczne, których coraz częściej zaczyna brakować w polskich placówkach medycznych i nierzadko szpitale wprost apelują również do firm czy nawet osób fizycznych o ich dostarczanie.