Koronawirus w Polsce. PO chce odwołania egzaminów. "Matury nie mogą się odbyć"

- Proponujemy, aby nie organizować w tym roku egzaminu ósmoklasisów - dodała posłanka Uruszula Augustyn. PO chce, by rekrutacja do szkół średnich odbyła się np. na podstawie konkursu świadectw. - Możemy do tego powrócić - uznała. Propozycja projektu ustawy zostanie złożona do marszałka Sejmu.