Koronawirus w Polsce. Pacjent zero jednak nie opuścił szpitala

Jak donosi TVP Info, "lekarze, żeby dmuchać na zimne, pobrali od pacjenta próbki po raz czwarty". Zostały rano wysłane do laboratorium w Chorzowie, a wyniki miały trafić do szpitala w Zielonej Górze jeszcze w środę. Tak się jednak nie stało. Oznacza to, że pacjent musi spędzić kolejną noc w szpitalu.