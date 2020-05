Koronawirus w Polsce. Odmrażanie szpitali. Zabiegi planowe wracają

Koronawirus w Polsce. Odmrażanie szpitali

Przed epidemią koronawirusa w Polsce wielu pacjentów miało zaplanowane różne zabiegi medyczne. Ponieważ praktycznie cała służba zdrowia została przestawiona na leczenie związane z wirusem COVID-19, wizyty w szpitalach i przychodniach były odwoływane. Teraz lecznice wracają do trybu sprzed epidemii.

- Nie było odgórnego zakazu wykonywania zabiegów planowych z powodu epidemii koronawirusa w Polsce. Ograniczenia dotyczyły tylko zabiegów wymagających dużej ilości krwi, które mogła być niezbędne do leczenia osób z COVID-19. Obecnie zalecamy wznawianie przyjmowania pacjentów na planowane wcześniej zabiegi, tak jak i zalecamy wznowienie przyjęć u specjalistów - mówi Wirtualnej Polsce Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ministerstwa zdrowia .

Koronawirus w Polsce. Wracają zabiegi planowe

Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, nie ma w tej chwili w naszym kraju jednej reguły, która by to regulowała. Są szpitale, które już wznowiły przyjęcia planowe i wzywają na nie pacjentów, ale są też lecznice, które dopiero się do tego przygotowują.