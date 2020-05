Koronawirus w Polsce. Lubuskie pokonało epidemię? Nie ma nowych zakażeń

Lubuskie jest dzisiaj zielonym punktem na mapie. Na wykresie widać, jak początkowo rosła w województwie liczba zakażonych koronawirusem. Pierwszy przypadek odnotowano 4 marca. Był to polski "pacjent zero", który trafił do szpitala w Zielonej Górze. Na początku kwietnia zakażonych koronawirusem było już 50 osób.