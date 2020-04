Koronawirus w Polsce. NFZ udziela tysięcy odpowiedzi dziennie na najważniejsze pytania

Koronawirus w Polsce. Czym jest i jakie są jego objawy?

Najwięcej pytań na infolinii NFZ, co zrozumiałe, dotyczy samego koronawirusa, objawów zarażenia oraz tego, jak temu zapobiec. Najczęściej zadawane pytanie brzmi: dlaczego w profilaktyce tak ważne jest mycie rąk? Otóż koronawirus jest otoczony błoną lipidową (tłuszczową), dlatego niszczą go środki chemiczne takie jak zwykłe mydło, alkohol minimum 60–70 proc. oraz preparaty do dezynfekcji.

Przenosi się on drogą kropelkową. Najczęściej jest to kaszel, kichanie i rozmowa. Może też być przenoszony pośrednio przez dotyk, stąd takie ważne jest mycie rąk.

Koronawirus w Polsce. Jak się nie zarazić?

To samo dotyczy telefonu, na którym również może znajdować się koronawirus. Dlatego regularnie należy go dezynfekować (np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym), nie korzystać z niego, a nawet nie kłaść na stole podczas spożywania posiłków.

Należy zachować bezpieczną odległość, około 1– 2 m od rozmówcy. Podczas kaszlu i kichania trzeba zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą następnie trzeba jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając do tego odpowiednich środków.

I, co bardzo istotne, powinno się korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie. Są one publikowane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Co zrobić, jeśli ma się podejrzane objawy?

Koronawirus w Polsce. Pozostałe pytania

- Jak starsze osoby mają zabezpieczyć się przed koronawirusem? Nie powinny one przebywać w miejscach publicznych i w miarę możliwości nie wychodzić z domu. Zaopatrzyć się w leki, które są przyjmowane na stałe. W tym celu można zadzwonić do lekarza pierwszego kontaktu z prośbą, żeby wystawił e-receptę. Jeśli pacjent ma dostęp do Internetowego Konta Pacjenta i wpisze tam numer telefonu, kod dostępu do e-recepty zostanie przysłany SMS-em.