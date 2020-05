Koronawirus w Polsce. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz o największym problemie

- Śląskie kopalnie rzutują na ostatni wzrost zakażonych. Ponad 400 przypadków dotyczy górników. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski odbył na ten temat pilną konferencję z szefem GIS-u Jarosławem Pinkasem. Obecnie to większy problem niż Domy Pomocy Społecznej. W związku z tym zwiększamy próbki na Śląsku. Będą trafiały do ościennych laboratoriów - mówi na konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Dodaje, że 167 świadczeniodawców zadeklarowało, że już utworzyli albo utworzą punkty pobrań zwane popularnie drive-thru. Skorzystałyby z tego osoby przebywające na kwarantannie. 12 dnia mają otrzymać SMS z odesłaniem na stronę, gdzie dostaną dokładne miejsce i godzinę przeprowadzenia testu. Wszystko po to, aby 14 dnia kwarantanny wynik na obecność koronawirusa był już znany.

Andrusiewicz skomentował również nakaz noszenia maseczek. - W większości przypadków to się sprawdza. Chociaż mogę ironicznie powiedzieć, że niektóre osoby mają astmę. Maseczka na ustach nie chroni tej osoby, z którą mamy kontakt. Trzeba ją mieć również na nosie. Apeluję o odpowiedzialność. Noszenie jej na brodzie to nie odwaga tylko głupota - zaznacza.

Rzecznik uważa, że koronawirus jest w Polsce pod kontrolą. - Jak nie występują ogniska, to skala zakażeń jest mała. Dziś byłoby ich mniej niż 100. Nie mamy transmisji na ulicach tylko w zamkniętych podmiotach. Na Śląsku do zakażeń doszło przez personel - koordynatorów, którzy przemieszczali się miedzy kopalniami. Mamy również do czynienia z zakażeniami w rodzinach górniczych - tłumaczy.