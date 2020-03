Koronawirus w Polsce. Niepokój w Mosinie. Mieszkańcy żądają listy osób z kwarantanną

Koronawirus w Polsce. Mosiny żądają listy z kwarantanną

- Dlaczego nikt nie podaje nazwisk? To powinna być informacja publiczna. Nie po to, żeby rzucać w kogoś kamieniami, ale żeby ludzie znali listę dla własnego bezpieczeństwa. I policja by nie musiała pilnować przestrzegania kwarantanny, bo robiliby to sąsiedzi - mówią mieszkańcy Czapur.