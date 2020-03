Koronawirus w Polsce. Naukowcy: ciepła pogoda może pomóc w zakończeniu epidemii

Nieprzypadkowo Wuhan, Mediolan i Daegu w Korei stały się centrami wybuchu epidemii koronawirusa. Gdy pojawiły się tam pierwsze zakażenia, rozprzestrzenianiu się choroby sprzyjała również pogoda . Potencjalnie korzystne warunki, w których pojawia się wysyp osób zarażonych to średnie temperatury 5-11 stopni C i wilgotność w zakresie 47-79 procent.

Niestety aktualnie w strefie pogody korzystnej dla rozwoju epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 znajdują się m.in Warszawa, Praga, Berlin i Londyn. To wnioski z analizy zespołu szóstki naukowców m.in wirusologów i analityków pogody z USA i Iranu. Jest jednak pocieszenie, gdy pogoda zmieni się na cieplejszą, wirus będzie szerzył się wolniej.

Koronawirus a pogoda

- Gdy wzrasta wilgotność powietrza, kropelki, na których podróżuje wirus, stają się większe, dlatego szybko osiadają one na podłożu. W kolei podczas suchej i upalnej pogody następuje szybkie odparowanie wydychanych przez chorych aerozoli - tłumaczył w komentarzu dla telewizji ABC News dr Alan Evangelista, mikrobiolog i wirusolog z Filadelfii w USA.

To ekspert, który badał koronawirusy od ośmiu lat. Wyniki jego prac wskazują, że najdogodniejsze warunki do dalszych zakażeń przynosi pogoda sucha i chłodna. Większość Polaków opisze taką pogodę jako rześkie powietrze wczesnej wiosny . Dlatego nadzieje na ograniczenie epidemii naukowcy pokładają w zmianie pogody.

Pierwsi do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Sun Yat-sena w Kantonie. Po analizie danych meteorologicznych i epidemiologicznych zauważyli, że tempo zakażeń rosło wraz ze wzrostem średniej temperatury do 9 stopnia Celsjusza, a następnie spadało.

Kiedy wygaśnie fala zachorowań?

Przypomnijmy, że rok temu pierwsze fale upałów pojawiły się w Polsce już w maju. To jednak nie oznacza automatycznie końca fali zachorowań. W Mediolanie i całej Lombardii nadal przybywa chorych, choć aktualnie panuje tam słoneczna pogoda, a temperatury dochodzą do 20 stopni C.