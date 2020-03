Koronawirus w Polsce? Nauczycielka trafiła do szpitala po powrocie z Rzymu

Koronawirus zatacza coraz szersze kręgi. Dotarł do miejsc bardzo popularnych wśród polskich turystów. Do szpitala w Bielsko-Białej trafiła kobieta, która niedawno przyleciała z Włoch. Dostała gorączki. To nauczycielka. Jeszcze tego samego dnia prowadziła zajęcia w szkole.

Koronawirus. Strach dotarł także do Polski

Koronawirus. Do niepokojącej sytuacji doszło w Mazańcowicach. Nauczycielka zespołu szkolno-przedszkolnego zaczęła się źle czuć tuż po powrocie z Rzymu. Dostała gorączki. Jak informuje portal beskidzka24.pl, kobieta zgłosiła się na Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Tam zastosowano procedury stosowane przy zagrożeniu koronawirusem. Nauczycielka trafiła do izolatki, a część SOR-u zdezynfekowano. Potem chorą przetransportowano do Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. W środę lub w czwartek będą znane wyniki badań pod kątem koronawirusa,

Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna uspokaja jednak, że możliwość, że kobieta może mieć koronawirusa, jest nikła. Potwierdza to także doktor Jarosław Rutkiewicz, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Bielsku-Białej.

Wójt Jasienicy podjął jednak decyzję o odwołaniu w środę zajęć w szkole, gdzie uczyła kobieta. Jak czytamy, głównie chodzi o ostrożność i uspokojenie sytuacji.

Zachowanie chorej nauczycielki jest oceniane negatywnie. Urszula Bujok, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy, zwróciła uwagę, że kobieta nie poinformowała szkoły o swoich problemach zdrowotnych. Dowiedziano się o tym przypadkowo.

Koronawirus. Nastolatek z podejrzeniem zarażenia Z kolei Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku trafił nastolatek z podejrzeniem groźnego wirusa. Również niedawno wrócił z Włoch. Jak informuje portal petronews.pl, powołując się na Sekcję Zwalczania Chorób Zakaźnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, chłopiec nie był w rejonie, gdzie występują ogniska choroby. Po powrocie miał kontakt z osobą ze zwykłą infekcją, i to ona, a nie koronawirus, jest najprawdopodobniej przyczyną choroby. Pozostanie jednak na obserwacji.

Na izbie przyjęć wisi informacja: "Uwaga! W izbie przyjęć aktualnie przebywa pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem”.

Koronawirus na świecie i w Europie. Gdzie jest? We Włoszech zarażone są już 322 osoby. To trzecie pod względem liczby zachorowań państwo. Więcej zarażonych jest tylko w Chinach i Korei Południowej. Do wtorkowego poranka we Włoszech z powodu koronawirusa zmarło 7 osób. Tego samego dnia po południu bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 11.

Koronawirus. Mapa zagrożenia W internecie dostępna jest mapa, która pokazuje, jaka jest skala problemu i dokąd już dotarł śmiertelny wirus. Interaktywna mapa dostępna jest TUTAJ.

