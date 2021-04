Koronawirus w Polsce. Morawiecki o szczepieniach, podał liczbę

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, które opublikowano 8 kwietnia, w ciągu ostatniej doby przybyło 27 887 zakażeń. Zmarły 954 osoby . - To tragiczna statystyka - podkreślił rzecznik resortu zdrowia.

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że rząd zdecydował, by obostrzenia nałożone 27 marca zostaną utrzymane do niedzieli 18 kwietnia. Wcześniej informowano, że lockdown potrwa do 9 kwietnia.