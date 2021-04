Europa podzielona. Powodem szczepionka AstraZeneca

Europa podzielona. Brak wspólnych wytycznych wobec szczepionki AstraZeneca

Australia o szczepionce AstraZeneca. Nadzwyczajne posiedzenie sztabu medycznego

Szczepionka AstraZeneca. Wytyczne w poszczególnych krajach UE

Czy kraje członkowskie dojdą do porozumienia? Już w czwartek ma odbyć się kolejne spotkanie ministrów zdrowia. "Harmonizacja na szczeblu UE będzie miała zasadnicze znaczenie dla powstrzymania szerzenia dezinformacji" - apelowała portugalska prezydencja do państw członkowskich.

AstraZeneca poza UE. WIelka Brytania i Korea Płd. również wprowadzają limity

Ograniczenia, co do stosowania szczepionki AstraZeneca, chce wprowadzić także Wielka Brytania. Jak poinformowano w środę 7 kwietnia brytyjska Wspólna Komisja Szczepień i Immunizacji, osobom poniżej 30. roku życia w Wielkiej Brytanii zostanie zaoferowana, jeśli będzie to możliwe, szczepionka przeciw Covid-19 alternatywna w stosunku do tej firmy AstraZeneca