Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia: nie zmieniam zdania co do wyborów

- W momencie gdy będę miał dokładne dane ws. krzywej zachorowań, to zarekomenduję postępowanie premierowi i marszałek Sejmu (co do wyborów prezydenckich - red.). Moje rekomendacje będą oparte na wiedzy lekarskiej - wyznał na antenie TVN24 Łukasz Szumowski. - W tej chwili nie chcę gdybać, bo naprawdę tego nie wiem. I nikt tego nie wie - dodał minister zdrowia.