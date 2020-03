Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: "Postarajmy się zachować większą dyscyplinę"

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: "Czeka nas gwałtowny wzrost liczby zakażonych"

Na początku Szumowski podziękował Polakom i medykom za wspólną walkę z koronawirusem. - Dzięki naszej solidarności mamy szansę ograniczyć napływ nowych pacjentów do szpitali, co pomoże nam leczyć te osoby, które już się tam znalazły - podkreślił Szumowski. Minister zdrowia przywołał przypadki z Hiszpanii i Włoch, gdzie brakuje miejsca w szpitalach. - Od nas zależy, ilu chorych będzie przybywać, ale jedno jest pewne, czeka nas gwałtowny wzrost liczby zakażonych - dodał stanowczo.

Łukasz Szumowski wspomniał, że sytuacja w Polsce się zmienia. Zaznaczył, że wzrasta ryzyko zakażenia koronawirusem. - W związku z tym, podjęliśmy decyzję o dystrybucji ponad 5 milionów maseczek, 119 tys. masek FFP2 i wyższych, prawie 32 tys. kombinezonów, 6 milionów rękawiczek i 40 tys. gogli ochronnych - wymienił minister i dodał, że środki te trafią nie tylko do szpitali jednoimiennych, ale też innych placówek. Dostawy obejmą też apteki i ośrodki zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: "W tym tygodniu 5000 testów na dobę"

Szef resortu zdrowia mówił tez o stanie szpitali w Polsce. Na ten moment to 10 tys. łóżek w szpitalach jednoimiennych i ponad 1000 respiratorów. Jak zaznaczył, łóżek zajętych jest blisko 1300, a respiratorów około 50.

Szumowski tłumaczył też, że zmienił się status osoby "w grupie ryzyka". - To pacjenci z ostrą niewydolnością oddechową, które znajdują się na OIOM-ie - podkreślił.

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski nie wyklucza zaostrzenia ograniczeń

- To, co będzie działo się dalej, będzie zależało od nas. Pokazał to też ostatni weekend. Lepsza pogoda, dużo ludzi na ścieżkach, w parkach. Postarajmy się zachować w najbliższych tygodniach większą dyscyplinę - mówił Łukasz Szumowski.