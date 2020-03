Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk: we wtorek nowy pakiet ograniczeń

- Mamy jasne stanowisko. Mimo pandemii, z którą musimy się mierzyć, naszym wspólnym obowiązkiem jest to, by państwo, tam gdzie to możliwe, funkcjonowało normalnie. Tak jak staramy się i przygotowujemy do przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty czy maturalnych, tak też przygotowujemy się do wyborów prezydenckich - powiedział Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera po telekonferencji Mateusza Morawieckiego z marszałkami województw i prezydentami największych miast.