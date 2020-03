Koronawirus w Polsce. Ministerstwo zdrowia o kilkunastu nowych przypadkach zakażenia

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo zdrowia podaje nowe przypadki zakażenia

W czwartek informowano o zakażeniach w Białymstoku i Wałbrzychu, ale powtórne badania wykazały wynik ujemny, więc przypadki usunięto z potwierdzonych rezultatów. Na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że w Polsce działa lek, który może wspomagać chorych na koronawirusa. 6,5 tys. opakowań Arechinu trafiło na oddziały zakaźne. Zainteresowanie rośnie także w aptekach, ale lekarze apelują, aby nie stosować go na własną rękę.

Szumowski podkreślił, że w najbliższych dniach czeka nas wzrost zakażeń. Ocenił, że Polacy są zdyscyplinowani, ale wciąż dochodzi do przypadków, w których łamana jest kwarantanna. Dochodzi również do przypadków, gdzie ignorowana jest izolacja. Lekceważą ją zwłaszcza ludzie młodzi. Minister zdrowia podkreśla, że unikanie kontaktu z drugą osobą to najlepszy sposób na walkę z epidemią.