Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: Zamknięcie państwa albo setki zmarłych

Koronawirus w Polsce. "Musimy ochronić starszych"

Łukasz Szumowski w rozmowie z dziennikiem przypominał, jak ważna jest kwarantanna i apele, aby zostawać w domach. Ocenił, że jeśli ktoś musi wyjść, powinien ograniczyć to do krótkiego spaceru i absolutnie unikać kontaktu z innymi osobami. - Musimy ochronić naszych starszych rodziców, osoby chore onkologicznie i z upośledzoną odpornością. Na razie kwarantanna się sprawdza - stwierdził.

Minister zdrowia podkreślił, że na 13 tys. skontrolowanych niedawno osób, tylko kilkanaście złamało zasady, więc jest "pod ogromnym wrażeniem odpowiedzialności społecznej". Przyznał, że zamknięcie szkół, galerii handlowych i wielu lokali, to potężne utrudnienie, ale w walce z epidemią okazało się to niezbędne.

- Mamy wybór. Swoiste zamknięcie państwa i ograniczenie aktywności społecznej do minimum albo dziesiątki i setki tysięcy chorych, a do tego setki zmarłych. Nie chcę, by jak we Włoszech lekarze musieli wybierać, kogo podłączyć pod respirator - powiedział Szumowski.

Koronawirus w Polsce. Minister obala mit ws. kombinezonów

Minister zaznaczył, że lekarze to jedna z tych grup zawodowych, która mierzy się obecnie z najtrudniejszym wyzwaniem. Mają mnóstwo pracy, a co więcej są poddani stałemu ryzyku zachorowania.

- Ależ to jest nieprawda. Przecież do niedawna na oddziałach zakaźnych, gdzie leżą ciężko chorzy, lekarze chodzili w fartuchu, chociaż są tam pacjenci z WZW C, z WZW B, grypą. W kombinezonie najczęściej wchodzi się do pacjenta, który jest wysoce zakaźny. Wspólnie z Agencją Rezerw Materiałowych na bieżąco wysyłamy środki ochrony osobistej do szpitali zakaźnych. Tylko w tym tygodniu każdy taki szpital otrzymał po tysiąc sztuk masek i tysiąc sztuk kombinezonów. Taki sam sprzęt trafia do stacji ratownictwa medycznego - powiedział Szumowski.