Chiny. W ciągu ostatniej doby zanotowano zero zakażeń koronawirusem

Chińskie media informowały w czwartek, że w ciągu doby nie odnotowano nowych zakażeń koronawirusem. 24 godziny później komunikat jest identyczny. Oznacza to, że od dwóch dni sytuacja wygląda lepiej, niż kiedykolwiek od początku epidemii.

Państwowa Komisja Zdrowia podkreśliła też, że z grupy 80 967 zakażonych, ponad 71 tysięcy wróciło już do zdrowia.

Co ważne, chociaż w Chinach nikt się ostatnio nie zaraził, do kraju wciąż przylatują osoby z koronawirusem. Nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 39 osób, które przyjechały do Państwa Środka z zagranicy. Dzień wcześniej takich przypadków było o pięć mniej, a w sumie od początku epidemii jest ich 228.