Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski łagodzi napięcia w obozie władzy. "Emocje są duże, telefony się urywają"

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski: rewelacje o dymisji wyssane z palca

Sam Szumowski, nie kryjąc zdenerwowania, w rozmowie z 300politytka.pl zapewniał: "Jakiś absurd kompletny. Żadną dymisją nikomu nie groziłem. Jest to kompletnie wyssane z palca i próba manipulacji. Cały czas spędzam na walce z koronawirusem, a doniesienia o dymisji są naprawdę wyssane z palca. Rozmawiam z premierem codziennie. I nigdy nie przyszło mi do głowy grozić odejściem z rządu".

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przeciwny wyborom

Powód? Minister zdrowia jest przeciwny organizacji wyborów 10 maja ze względu na pandemię. A Jarosław Kaczyński zamierza zrobić wszystko, by – mimo rozprzestrzeniającego się wirusa – zapewnić obywatelom bezpieczeństwo (w wizji prezesa poprzez głosowanie korespondencyjne) i wybory zorganizować. Prezydent najprawdopodobniej by je wygrał – być może już w pierwszej turze. Kaczyński o tym wie.

Z szacunków resortu wynika, że prawdopodobnie do 10 maja – pierwotnego terminu pierwszej tury – epidemia w Polsce nie wyhamuje na tyle (albo wcale), by móc przeprowadzić w sposób bezpieczny wybory prezydenckie. A tego chce właśnie kierownictwo PiS i sam prezydent.

Andrzej Duda mówił kilka dni temu podczas wirtualnego spotkania z internautami, że "jeżeli są warunki, by iść normalnie do sklepu, to są też warunki do tego, by pójść do lokalu wyborczego i zagłosować".