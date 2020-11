Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki: Wierzyliśmy, że druga fala jest w odwrocie, ja wierzyłem

Mateusz Morawiecki był wirtualnym gościem Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej". Polityk mówił m.in. o działaniach rządu w związku z koronawirusem. Uważa, że odpowiedź polskich władz na wyzwania związane z epidemią była adekwatna i właściwa. Premier jako przykład podał propozycje wsparcia dla przedsiębiorców. - My nie byliśmy odporni na te wołania - powiedział, cytowany przez portal niezależna.pl.

Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki: wierzyłem, że druga fala jest w odwrocie

Szef rządu pośrednio nawiązał również do swojej wypowiedzi z początku lipca, która często jest mu wypominana. - Wirus jest w odwrocie. Nie trzeba się go bać. Trzeba pójść na wybory. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się - mówił przed wyborami prezydenckimi. - Wierzyliśmy, że druga fala jest w odwrocie - ja tak wierzyłem, bo bardzo wielu epidemiologów również w to wierzyło, nie mówiąc o bardzo wielu komentatorach i właściwie chyba wszystkich rządach świata - tłumaczył.