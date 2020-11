Koronawirus. Mateusz Morawiecki ma dobre wiadomości

Koronawirus. Nie będzie narodowej kwarantanny

Premier odniósł się do statystyk pokazujących dzienny przyrost w liczbie zakażeń koronawirusem. Szef rządu zaznaczył, że w bieżącym tygodniu liczba wykrywanych dziennie przypadków SARS-CoV-2 zaczęła spadać, choć podkreślił, że wciąż mamy do czynienia z bardzo dużymi wartościami.

- W tym tygodniu, pierwszy raz od dwóch miesięcy, liczba zakażeń zaczęła spadać! Choć stosunek zakażonych - 65 przypadków na 100 000 mieszkańców to wciąż dużo, to jednak pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że nasza strategia i obostrzenia zaczynają przynosić skutek! - powiedział Morawiecki. - Wygraliśmy pierwszą bitwę w wojnie z drugą falą pandemii. Przed nami jeszcze długa wojna, ale razem ją wygramy - dodał.

Koronawirus. Morawiecki: "Nie możemy odpuszczać"

Morawiecki dodał jednak, że sytuacja jest wciąż daleka od pożądanej i nadal potrzebna jest duża odpowiedzialność społeczna w przestrzeganiu obostrzeń. - Jeśli teraz odpuścimy, cały wysiłek ostatnich tygodni może pójść na marne - powiedział. - To niezwykle ważne zwłaszcza teraz, kiedy na horyzoncie pojawiło się światło nadziei w postaci szczepionki - dodał.

Szef rządu zapewnił, że poza rozmowami z koncernem Pfizer, jego gabinet jest także w stałym kontakcie z innymi producentami, którzy są na dobrej drodze do wyprodukowania szczepionki. Morawiecki zaapelował, by w oczekiwaniu na szczepionkę wszyscy stosowali się do rygoru sanitarnego. - Niech dobre wieści z tego tygodnia będą dla nas najlepszą motywacją - powiedział.