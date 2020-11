Sylwester w cieniu koronawirusa. Mateusz Morawiecki zabrał głos

Dopytywany o to, czy rząd planuje "odebrać kolejne święta", Morawiecki odparł: - To ostania rzecz, jaką chcielibyśmy zrobić. Trzeba jednak zadbać o naszych rodziców i dziadków, aby nie roznosić tego wirusa - powiedział premier.

Mateusz Morawiecki odniósł się również do pytania, czy protesty w ramach Strajku Kobiet wpływają na zakażenia koronawirusem. Premier wskazał na badania i ekspertyzy specjalistów, którzy potwierdzają tę tezę (część naukowców jest innego zdania - więcej o tym przeczytacie tutaj ). Zwrócił się również do manifestujących: - Protestujcie w internecie, dzięki temu ocalicie życie wielu ludzi - dodał.

– Państwo wzięło na siebie ciężar, że jeżeli nie jesteś ubezpieczony, nie masz prawa do ubezpieczenia, to i tak masz prawo do świadczeń związanych z leczeniem COVID. To leczenie należy się w Polsce każdemu – powiedział szef resortu zdrowia.