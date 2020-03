Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki: podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych

- Koronawirus i epidemia to realne i globalne zagrożenie. WHO proponuje podjęcie radykalnych działań. My, w poczuciu odpowiedzialności, też zamierzamy podjąć więcej działań zapobiegawczych - stwierdził po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego premier Mateusz Morawiecki.

Koronawirus w Polsce. Jest decyzja o zawieszeniu wszystkich imprez masowych (PAP, Fot: Rafał Guz)