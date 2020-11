Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki apeluje ws. strajku kobiet

Mateusz Morawiecki zabrał głos ws. epidemii koronawirusa w Polsce. Zaznaczył, że decyzje podejmowane przez rząd są trudne i być może niezrozumiałe, ale stoją za tym najlepsi eksperci. Premier zdaje sobie sprawę z faktu, że obecny czas jest trudny dla wszystkich. Apeluje jednak o to, aby nie dać się podzielić i być odpowiedzialnym. - Musimy razem stawić czoła temu wyzwaniu - mówi szef rządu.

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Morawiecki zwrócił się zwłaszcza do uczestników ostatnich protestów i do opozycji. - Niech nasze spory nie toczą się na ulicy. Nie chcemy kolejnych zachorowań - podkreślił. Premier zaznaczył, również, że zdaje sobie sprawę z tego, że wiele osób jest mocno rozgoryczonych i rozczarowanych decyzją ws. zamknięcia cmentarzy na Wszystkich Świętych.

Zamknięcie cmentarzy. Mateusz Morawiecki wyjaśnia decyzję o decyzji

- Sam chciałbym odwiedzić grób mojego taty, siostry czy przyjaciół. Decyzja jest efektem wielu konsultacji z zespołem ekspertów - tłumaczy szef rządu. Podkreśla, że podróże i spotkania rodzinne to zbyt wielkie ryzyko, zwłaszcza dla seniorów. - Odpowiedzialność musi zwyciężyć. Do ostatniej chwili analizowaliśmy dane i mieliśmy nadzieję, że nie zmuszą nas do podjęcia tak tragicznych rozstrzygnięć - wyjaśnia.