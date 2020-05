Koronawirus w Polsce. Maseczki przyjadą z Niemiec jako dar tamtejszego ministerstwa zdrowia

Maseczki niedługo przybędą do Polski

Maseczki jednorazowe w liczbie 3 mln sztuk mają trafić do Polski w transporcie, który właśnie wyruszył z Niemiec. Taką informację we wtorek przekazał ambasador tego kraju w Polsce Rolf Nikel. Opublikował on wpis w mediach społecznościowych, z którego wynika, że jest to dar niemieckiego ministerstwa zdrowia .

- Piękny symbol dobrego sąsiedztwa i konkretny przykład autentycznej europejskiej solidarności! - napisał Rolf Nikel. Dodał, że nie jest to ostatni taki transport i strona niemiecka zamierza również w przyszłości przekazywać maseczki do Polski.

Maseczki były niepotrzebne?

Tymczasem maseczki ochronne to w Polsce nadal gorący temat. W środę spodziewana jest decyzja rządu od kiedy i na jakich zasadach nie trzeba ich będzie nosić na ulicy. Natomiast we wtorek prof. Andrzej Horban, krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych w ogóle zakwestionował sens wprowadzenia tego obowiązku. Prof. Horban jest uznawany za największy autorytet w epidemiologii, a jego wypowiedz miała miejsce podczas obrad senackiej komisji zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dziś senatorom informacje na temat stanu walki z epidemią koronawirusa w Polsce .

- Nie ma żadnego sensu, aby testować 38-milionowy naród co tydzień. Żadnego. Są to koszty, a poza tym jest to fizycznie niemożliwe. Bez sensu. Testuje się tylko i wyłącznie osoby z grupy ryzyka. To samo jest z maseczkami. Jeśli w kraju jest 1000 osób zakażonych, to nie ma żadnego sensu, żeby kazać 38 milionom ludzi nosić maski. Jeśli spodziewalibyśmy się, że w kraju jest 100 tys. zakażonych, to już oczywiście tak - oświadczył prof. Andrzej Horban.