Maseczki zostaną zniesione? W środę konferencja Mateusza Morawieckiego

Maseczki odejdą w niepamięć? W środę konferencja premiera

Informację o samej konferencji przekazał we wtorek na Twitterze rzecznik rządu. "W środę premier Mateusz Morawiecki przedstawi terminarz kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa" - napisał chwilę przed godziną 15 Piotr Mueller.

Maseczki zostaną zniesione? Łukasz Szumowski nie zaprzeczał

Sugestie, co do do podjęcia takiej decyzji, padły w poniedziałek z ust samego Łukasza Szumowskiego. "Dziś lub jutro będziemy komunikować fakt ewentualnego zniesienia obowiązku noszenia maseczek" - mówił na antenie Polsat News minister zdrowia.