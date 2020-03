Koronawirus w Polsce. Mariusz Ciarka: "5 milionów dla policji"

- Przeznaczono 5 mln złotych na dostawę niezbędnych towarów dla komend wojewódzkich policji - informuje rzecznik policji, insp. Mariusz Ciarka. Jak dodaje, pieniądze te będą przeznaczone na zakup sprzętu służącego do walki z koronawirusem.

Koronawirus w Polsce. Działania policji

Oprócz kontroli na granicach, do nowych obowiązków polskiej policji będzie należało też kontrolowanie osób przebywających w warunkach kwarantanny. - Warto uspokoić policjantów: gdy podjęliśmy decyzję, aby w kontrolach wspierać służby sanitarne, warunkiem było to, że funkcjonariusze nie mogą się narażać - podkreślił Ciarka. Zaznaczył przy tym, że policjanci nie wchodzą do domów takich osób.