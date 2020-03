Koronawirus w Polsce. Orędzie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Małgorzata Kidawa-Błońska skomentowała niedawno ogłoszoną decyzję o odwołaniu spotkań wyborczych. – Nie wszystkie możliwości dotarcia do Was będą w pełni dostępne, w tym najbardziej cenne dla mnie – spotkania osobiste – stwierdziła kandydatka na prezydenta. Podała też przyczyny takiego ruchu. – Wiem, że zdrowie i życie każdego z Was jest najważniejsze – dodała była marszałek Sejmu.

Polityk opozycji zaapelowała też do pozostałych kandydatów. – Nie pozwólmy by wirus był okazją do wykorzystywania sprawowanego urzędu i dostępu do źródeł przekazu – prosiła w swoim orędziu Kidawa-Błońska.