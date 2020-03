Zamknięte szkoły i odwołane zajęcia na uczelniach. Wicepremier Jarosław Gowin przedstawił nowe informacje

- Musimy ten trudny okres przejść - poinformował przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Jan Szmidt. W dniach 12-25 marca zajęcia na uczelniach w całej Polsce zostają zawieszone. Nie działają również żłobki, przedszkola i szkoły.

- Ze względu na to, że niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę tak szybko, z dnia na dzień, to w dniu jutrzejszym i w piątek placówki będą otwarte. W klasach nauczyciele będą mogli pilnować niejako dzieci, po to, by umożliwić logistykę, od strony praktycznej zorganizowanie opieki nad dziećmi - powiedział w środę Mateusz Morawiecki.