Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski o karach. Podaje przykłady

- Policja ma prawo wylegitymować osoby, które na przykład grillują. Za to grozi mandat do 5 tys. zł - wyjaśniał Szumowski. Dodał, że nie będą karane osoby, które zechcą wyjść na chwilę bez towarzystwa innych. Odnosząc się do nowego bilansu zakażeń w Polsce minister zastrzegł, że ta liczba będzie rosła. - Wszystko zależy od nas, jak szybko będzie się to działo - mówił.