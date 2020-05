Koronawirus w Polsce. Komisja Europejska reaguje na pismo Łukasza Szumowskiego. Chodzi o 600 tys. wadliwych maseczek

Dokładnie chodzi o partię 616 tys. masek ochronnych, które organy unijne zabezpieczyły dla polskiego personelu medycznego do ochrony przed koronawirusem. Tymczasem okazały się bezużyteczne, gdyż nie mają one niezbędnych certyfikatów.

W środę minister zdrowia Łukasz Szumowski napisał w tej sprawie list do Stelli Kyriakides, komisarz ds. zdrowia EU. Do pisma dotarł portal money.pl . Minister Szumowski wymienił tam wady zakupionych maseczek. Zasugerował też, że UE powinna się domagać od ich producenta nowej, niewybrakowanej partii towaru.

Tymczasem, jak informowało RMF, KE zawiadomiła wszystkie kraje, do których te maseczki trafiły, w tym Polskę, że maski faktycznie nie mają oznaczenia CE i są one jedynie zbliżone standardem do FFP2. Maski zostały poddane badaniom w jednym z unijnych centrów standaryzacji. Po otrzymaniu i sprawdzeniu wyników tych testów będziemy w stanie przedstawić dalsze uwagi - poinformowały służby prasowe KE, cytowane przez Polską Agencję Prasową.