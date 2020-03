Koronawirus w Polsce. Jarosław Kaczyński był na niedzielnej mszy w kościele

Udział Kaczyńskiego w niedzielnej mszy potwierdził z kolei Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. - Pan prezes, jak co niedziela, uczestniczył we mszy świętej. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie ostrożności, to z tego co wiem, to w tym akurat kościele też były wydzielone miejsca, było liczenie osób uczestniczących we mszy świętej. Było to chyba dwadzieścia parę osób, więc wszelkie środki ostrożności zgodne z zaleceniami GIS zostały zachowane, a niedziela dzień święty, święcić trzeba - mówił w radiowej Trójce.