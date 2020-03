Koronawirus w Polsce. Polityk PiS: Jarosław Kaczyński normalnie pracuje. Co z wyborami?

Nie wszyscy mogą pozwolić sobie na pracę zdalną, a część osób nawet takiego rozwiązania nie może zastosować. Do swojego biura przyjeżdża również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński . - Pracuje w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej i wykonuje normalne obowiązki prezesa - powiedział w programie "Siódma9" stacji katolickich Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS.

Dodał, że oczekiwanie opozycji, że szef PiS zajmie się specjalnymi działaniami ws. koronawirusa nie jest trafione. - Od tego jest rząd. Gdy będą dyskusje dotyczące partii politycznych, to się włączymy, ale na tym etapie zostawiamy miejsce rządzącym - mówił Fogiel. Warto zaznaczyć, że w niedzielę Kaczyński - jak co tydzień - uczestniczył we mszy świętej.