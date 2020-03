Koronawirus w Polsce. Jacek Sasin: "LOT w najgorszej sytuacji"

Koronawirus w Polsce. Jacek Sasin o pomocy dla pracujących na "śmieciówkach"

Sasin odniósł się też do zasiłku opiekuńczego. Jak mówił, rząd dokłada wszystkich starań by pomóc Polakom, jednak nie widzi on na razie szans "na wprowadzenie zasiłku dla osób opiekujących się dziećmi do 15-tego roku życia". Zaznaczył on, że jest to w głównej mierze związane z kwestiami finansowymi.