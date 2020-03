Koronawirus w Polsce. Jacek Sasin: będzie delegacja do Smoleńska, ale ograniczona

Mimo koronawirusa polskie władze wybierają się 10 kwietnia do Rosji. - Podjęliśmy decyzję, że również ta 10. rocznica katastrofy smoleńskiej i również 80. rocznic zbrodni katyńskiej , to jest takie wydarzenie w dziejach naszego narodu, że ono nie może przejść zupełnie niezauważone - powiedział w Radiu Zet wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin .

- Według wiedzy, którą mam, taki był zamiar pana prezesa - tak Sasin odpowiedział na pytanie o wyjazd do Smoleńska Jarosława Kaczyńskiego . Dodał, że rządzący są na etapie notyfikowania stronie rosyjskiej wszystkich szczegółów wyjazdu. Jak zaznaczył, nic nie wskazuje na to, by strona rosyjska się nie zgodziła.

Koronawirus i zwolenienie w ARM

Sasin odniósł się też do sprawy zwolnienia szefa Agencji Rezerw Materiałowych. - Nie pokpił sprawy, ale zbyt trzymał się procedur, które były normalne w czasach, kiedy wszystko działało w sposób normalny. Dziś trzeba podejmować działania niestandardowe, które wykraczają często poza normalny tok funkcjonowania instytucji. ARM to również instytucja państwa, którą obowiązują pewne procedury i ramy - mówił Sasin.

Koronawirus w Polsce. Co z wyborami?

Wybory prezydenckie to narażanie Polaków na niebezpieczeństwo - podkreśla opozycja. Co na to minister? - Albo traktujemy poważnie demokrację i procedury demokratyczne, albo uważamy, że one są tylko niepotrzebną dekoracją. Potrzebujemy stabilizacji politycznej. Nie możemy zmierzać się rzeczywiście skutecznie z kryzysem gospodarczym, który do nas już wchodzi w tej chwili, z kolejnym kryzysem politycznym - mówił.