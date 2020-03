Koronwirus w Polsce. Apel rzecznika rządu ws. świąt wielkanocnych. "Możemy narazić rodzinę"

Rząd wprowadził kolejne ograniczenia: z domu możemy wyjść tylko po to, aby załatwić niezbędne sprawy. Zakazane zostały wszystkie zgromadzenia powyżej dwóch osób, ograniczenia obejmują również transport publiczny.

- Wierzymy w Polaków. Widzimy po kwarantannie, że gigantyczna liczba osób jej przestrzega. To wspólna odpowiedzialność i ryzyko, że ktoś może zostać zakażony i umrzeć - mówił na antenieTVN24 Piotr Mueller, rzecznik prasowy gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego .

- Apelujemy o to, żeby w okresie świątecznym, jeżeli to możliwe, nie gromadzić się w większych skupiskach, nie jeździć do rodziny, której nie widziało się wiele miesięcy. Możemy rodzinę w ten sposób narazić, możemy narazić swoich rodziców, dziadków, bo oni mogą zostać zakażeni - dodał Mueller.