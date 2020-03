Koronawirus w Polsce. Pani Anna oddała lekarzom cały dom. “Długo się nie zastanawiałam”

Lekarze mają do dyspozycji cztery pokoje i salon, łącznie nawet dwadzieścia miejsc noclegowych. Do tego w pełni wyposażoną kuchnię i trzy łazienki. Jedyne opłaty to prąd, woda i gaz. Wszystko to szesnaście kilometrów od szpitala. W domu pani Anny.

- Myślałam, co mogę zrobić. Jak pomóc tym ludziom? - mówi nam Anna Słocka. - No i długo się nie zastanawiałam. Postanowiłam, że oddam im dom.

Lekarzom oddam dom

Chciała pojechać do najbliższego szpitala, czyli tego w Nowym Mieście nad Pilicą. Okazało się jednak, że trwa tam ewakuacja , bo część personelu zakaziła się koronawirusem. Dlatego pojechała do Grójca, ale tam też wstrzymano przyjęcia. Zakazili się pacjenci i personel.

Udało się dopiero u trzeciego lekarza. Po tym wszystkim dostała od znajomego informację, że jego kolegę, który jest lekarzem, powołano do szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. Weszła na Facebooka. Potem znalazła post lekarki, która szukała pokoju do wynajęcia w Łomży. Bo tam dostała powołanie.

Koronawirus? Każdy powinien wspierać

Anna obaw nie miała. Długo się nad swoją decyzją nie zastanawiała. Bezpieczeństwo? - Ktoś mnie o to spytał - opowiada. - Ale co to jest za pytanie? Jak komuś może przyjść do głowy? Nie boję się, że ktoś będzie pił z mojego kubeczka. To tylko rzecz, mogę kupić nowe.