Koronawirus w Polsce i zaprzysiężenie Dudy. Jarosław Pinkas z GIS o tym, czy prezydent powinien mieć maseczkę

We wtorek stwierdzono 680 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. To kolejny rekord jeżeli chodzi o dzienną liczbę potwierdzonych zakażeń.

- Czy się lubi, czy nie, to nie ma znaczenia. W tej sytuacji epidemiologicznej jest to obowiązek społeczny, by się dystansować, nosić maseczkę, myć ręce i stosować się do wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego inspektoratu Sanitarnego - mówił - stwierdził Pinkas.