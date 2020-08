Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych przypadkach

680 nowych przypadków koronawirusa stwierdzono w Polsce od raportu z poniedziałku. To kolejny rekord jeżeli chodzi o dzienną liczbę stwierdzonych zakażeń.

Nowe przypadki zakażeń to osoby z województw: śląskiego (222), wielkopolskiego (94), małopolskiego (88), mazowieckiego (49), dolnośląskiego (47), podkarpackiego (41), łódzkiego (39), świętokrzyskiego (26), pomorskiego (17), podlaskiego (15), zachodniopomorskiego (15), lubelskiego (8), opolskiego (7), lubuskiego (5), warmińsko-mazurskiego (4) i kujawsko-pomorskiego (3).

Na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował, że w trzech powiatach województwa śląskiego mogą zostać wprowadzone konkretne obostrzenia. - Chodzi o zmniejszenie liczby osób w restauracjach czy sklepach. To może objąć także zmniejszenie liczby gości weselnych - mówił Wojciech Andrusiewicz.

Jak dodał, zwiększone mogą zostać kary dla klientów sklepów oraz samych sklepikarzy. - Każdego z nas obowiązuje dystans i maseczka. Nie ma wyłączeń dla nikogo. To, co podkreślał minister zdrowia, nie ma choroby, która zwolniłaby nas z noszenia zasłony ust i nosa - mówił Andrusiewicz, który odniósł się tym samym do słów prezydenta Andrzeja Dudy.